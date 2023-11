Ucrania, indignada tras el empate ante Italia: "¿Mafia de la UEFA?"

Ucrania tendrá que buscar el billete para la Eurocopa 2024 en la repesca del próximo mes de marzo y lo hará tras rozar la clasificación directa ante Italia, en el último partido del Grupo C. En el Bayern Arena de Leverkusen, los ucranianos empataron ante la actual campeona (0-0) en un partido que pudo cambiar en el minuto 93, con un posible penalti no pitado por Gil Manzano. Y es que el colegiado español no fue ni al VAR para revisar la acción de Cristante sobre Mudryk en el minuto 93.

El empate deja a Ucrania tercera de grupo, con los mimos puntos que Italia (14). Los ucranianos buscarán su billete para la Eurocopa de Alemania en la repesca, pero los diarios ucranianos son muy críticos con la UEFA y con Gil Manzano.

"'¿Mafia de la UEFA?', titula el diario X Sport en la crónica del duelo. "Al final del encuentro, el árbitro Jesús Gil Manzano tomó una serie de decisiones a favor de los italianos. Él evitó la tragedia. El español no reaccionó al codazo al centrocampista de la selección ucraniana Heorhiy Sudakov, ni tampoco a una falta cometida cerca del área rival. La guinda del pastel fue un penalti no pitado a Mykhailo Mudryk. El árbitro ni siquiera lo fue a comprobar al VAR", señala el citado diario.

Las palabras de Ceferin que resuenan ahora en Ucrania

En Ucrania aún resuenan las declaraciones del presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, el pasado 21 de octubre sobre lo que supondría que Italia, actual campeona de Europa, no estuviera en la cita del próxima verano en Alemania.

"Si Italia no se clasifica para la Eurocopa sería una catástrofe", declaro entonces el máximo dirigente del fútbol europeo.

Sergei Rebrov, seleccionador ucraniano, no quiso ir más allá tras el partido pese a aclarar que él considera que sí hubo penalti sobre Mudryk.

"El VAR es el que decide y no nosotros. El árbitro de campo no fue llamado para verificar lo sucedido. Para mí fue penalti, pero hay un VAR que no consideró oportuno llamar al árbitro", indicó Rebrov.

Los fantasmas de la repesca sobrevolaron por Italia durante 90 minutos, pero la selección italiano resistió y sacó un punto que le permitirá defender su corona el próximo verano. Ucrania, por su parte, deberá buscar el billete en el próximo mes de marzo.