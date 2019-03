En Turquía colocan a Mourinho en la órbita del Fenerbahçe

José Mourinho sigue siendo uno de los principales nombres en la rumorología del mundo del fútbol. Desde que abandonará el Chelsea, 'The Special One' no ha vuelto a entrenar a ningún equipo y de forma inevitable en este mercado va a sonar para muchos clubes.

El último en sumarse a la lista de pretendiente es el Fenerbahçe turco. Y es que, según el diario 'Fanatik', el club turco estaría dispuesto a ofrecer 15 millones de euros al año para convencer al entrenador portugués.

Lo cierto es pensar en Mourinho en el fútbol turco parece complicado, pero en el mundo del fútbol nunca se sabe.