Totti explota: "Con Spalletti sólo me doy los buenos días y las buenas tardes"

Francesco Totti está viviendo uno de sus peores momentos en la Roma. El mítico y veterano jugador ha estallado contra Spalletti, actual entrenador 'giallorossi' en unas declaraciones a Rai Sport que lo primero que han provocado es que quede descartado por su técnico para el duelo contra el Palermo.

"A Spalletti solo le doy los buenos días y las buenas tardes. Todavía me siento jugador y quiero jugar. El banquillo me hace daño, y entiendo que a mi edad es normal que juegue menos, pero terminar mi carrera así es feo por todo lo que he dado por la Roma. Merezco más respeto", dijo Totti.

El jugador, de 39 años, termina su vinculación con la Roma el 30 de junio: "Estudiaré cualquier cosa que pueda surgir porque así no puedo seguir en la Roma".