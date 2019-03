El Tottenham se deja dos puntos ante el Liverpool en Anfield

El Tottenham se llevó un empate contra el Liverpool en Anfield (1-1) en un resultado que se antoja insuficiente para pelear la Premier contra el Leicester. Los de Londres se vieron por debajo en el luminoso debido a un gol de Coutinho pero Kane llevó la igualada y logró dar un punto a los suyos.

Apostó Jürgen Klopp por su equipo de gala, con Adam Lallana, Philippe Coutinho y Daniel Sturridge arriba, flanqueados por Emre Can, Jordan Henderson y James Milner en el centro del campo. En los 'spurs', el argentino Mauricio Pochettino, que no pudo contar con su compatriota Erik Lamela por lesión, alineó un equipo visiblemente ofensivo, con Mousa Dembélé, Son Heung-min, Dele Alli, Christian Eriksen y Harry Kane.

Comenzaron más cómodos los locales, que pudieron adelantarse en el marcador gracias a dos ocasiones claras que erraron Sturridge y Lallana ante un acertado Hugo Lloris. El dominio 'red' se mantuvo al comienzo de la segunda mitad, y apenas seis minutos después del intervalo los locales inauguraron el marcador tras una excelente triangulación entre Coutinho y Sturridge que finalizó el brasileño con un disparo ajustado al palo que superó a Lloris.

Tuvo el coreano Son el empate poco más tarde, pero, tras ganarle la espalda a Alberto Moreno, no acertó entre los tres palos y su disparo se marchó desviado. No perdonaron los del norte de Londres poco después, ya que al 63 Kane, el máximo artillero de la Premier, recogió un balón desde la izquierda de Eriksen, se revolvió ante un despistado Lovren y soltó un latigazo que batió a un Mignolet que no llegó pese a su estirada.

A partir de ese momento se crecieron los 'spurs', que estuvieron cerca de adelantarse merced a un disparo desde 25 metros de Eriksen que desvió muy bien a saque de esquina un acertado Mignolet. Sin embargo, pese a las intentonas visitantes en los instantes finales, el buen hacer del guardameta belga y de la defensa 'red' evitaron que el Tottenham regresara a Londres con los tres puntos.