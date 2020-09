Toni Kroos: "¿Messi al Real Madrid...? Para eso hay que tener cojones?"

Toni Kroos suele suele charlar con los aficionados en el podcast 'Einfach mal luppen', un medio que mantiene junto a su hermano Felix. En la última edición, el jugador alemán del Real Madrid también se pronunció sobre el culebrón en torno a Leo Messi y desveló que, como madridista, no le desagradaría que el astro argentino acabara poniéndole punto y final a su etapa en el Camp Nou.

Toni admitió que no tiene "ningún tipo de información privilegiada. Creo que lo más probable serían Pep y el City", señaló. Lo que el centrocampista sí tiene claro es que no cambiará el Camp Nou por el Santiago Bernabéu. "No creo que fuera capaz de hacer eso", dijo sobre la remota posibilidad de que Leo termine fichando por el Real Madrid. "Para decirlo en español: para eso hay que tener cojones", conluyó Toni.

"No estaré triste si se va"

Kroos también ha opinado durante un acto publicitario: "Hay dos cosas: para la Liga puede ser malo, como cuando se fue Cristiano. Para el Madrid es distinto porque el Barcelona pierde un jugador importantísimo. Yo no estaré triste si se va. No sé qué puede pasar, pero no es una garantía para nosotros de que vayamos a ganar por eso. Messi es uno de los mejores de todos los tiempos. Si un jugador de su calibre deja de jugar para tu mayor rival, pues está claro que no lo lamentaríamos demasiado. Es un arma total".