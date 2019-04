Así convenció Tito Vilanova a Messi para que se quedase en el Barça seis días antes de su muerte

Marçal Lorente, presentador del programa 'Sin Concesiones' de Radio Kanal Barcelona, contó que Messi en esa época estaba convencido de dejar el club blaugrana, cansado por las críticas recibidas, y en un momento de dudas tras haber perdido la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid.

Seis días antes de la muerte de Vilanova, se produjo una reunión en la que Tito terminaría convenciendo a Messi de que lo mejor para él era quedarse en el Barça, ya que ningún otro club, por su estilo de juego, le iba a dar lo que le daba el club azulgrana.

"Leo cambió su planteamiento"

Jordi Roura afirmó que "era una etapa en la que Tito estaba en unos momentos delicados y es verdad que en aquella época Leo no tenía clara su continuidad. Se reunieron y aunque yo no estuve, sé que estuvieron bastantes horas hablando. A partir de ahí, Leo cambió su planteamiento y vio alguna cosa que no veía tan clara".

Y añadió: "No sé lo que hablarían, pero Leo decidió quedarse aquí y esperemos que sea por muchos años".

Además recordó la figura de su amigo: "Era una persona sencilla, directa, con mucha personalidad, que iba de cara y en un plantilla profesional y eso le hacía especial".

Este jueves, el astro argentino quiso recordar a Tito mediante la publicación de una fotografía en su cuenta de Instagram en la que ambos aparecen abrazados: "Siempre con nosotros", escribió el '10'.

