Tebas: "Que Villar se dedique exclusivamente a Europa y que en España haya otra persona"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que su homólogo en la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, va a tener su "total apoyo para ser presidente de la UEFA", porque "va a ser muy bueno que se dedique exclusivamente a Europa y que en España haya otra persona".

"Deseo que el presidente de la Federación Española sea presidente de la UEFA. Es muy diferente dirigir una institución como la UEFA a dirigir el fútbol de España. La UEFA es más de selecciones, de la elite y el fútbol español necesita una reforma clara de lo que es el fútbol no profesional", afirmó.

Tebas insistió en que sin "el actual presidente y sus compañeros gestores se puede producir un cambio importante para que el fútbol aficionado español salga de la crisis galopante que tiene" y se refirió a la buena relación que él mantiene con los ejecutivos de la RFEF, como muestra el acuerdo comunicado anoche para el cambio de horarios en la última jornada de Liga por respeto a la Segunda B.

"Yo tengo respeto, tengo diálogo y hablo constantemente. Cuando son cuestiones razonables nos entendemos. Esto no es una guerra Liga-Federación ni Tebas-Federación. Es que criticamos la gestión de su presidente y su vicepresidente, el señor Padrón, pero con los demás nos entendemos y era un tema razonable intentar adecuar los horarios", añadió.

Tras asistir a un desayuno informativo de Europa Press con el embajador de Francia en España, el presidente de LaLiga confió también en que se produzca un acuerdo para la venta de los derechos televisivos de la próxima Eurocopa en territorio español. "Hay que hacer una reflexión de por qué ocurre esto.

A los que estamos en el sector y vendemos derechos audiovisuales nos preocupa la situación, da a entender que puede haber acuerdos de operadores y que hay muy pocos compradores para un producto tan bueno como la Eurocopa.

Esperemos que eso no sea así, pero si no hay ningún comprador no veremos la Eurocopa", concluyó.