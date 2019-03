Tebas: "La Liga no va a permitir partidos fuera del fin de semana"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este jueves que este organismo "no va a permitir ni que se reduzca el número de 20 equipos" que compiten en la Primera división española, ni que se jueguen "partidos fuera del fin de semana" ante los posibles cambios a estudio en las competiciones europeas a partir de 2024.

"Ninguna liga europea va a ceder ante estas exigencias. Las nuevas ligas son fruto de decisiones tomadas sin pensar y desconociendo la competición", añadió Tebas, que hoy participó en la presentación de la campaña "Con el Deporte no se juega", dirigida a prevenir las apuestas en los menores de edad.

Las palabras de Tebas responden a la publicación de diversas informaciones sobre modificaciones en las competiciones europeas de clubes, que incluirían partidos de éstas en fin de semana, cuando se disputan los campeonatos nacionales.

"Va a ser un problema para las ligas nacionales, no se va a generar más riqueza en los grandes clubes, todos van a perder. Los dirigentes de los grandes clubes no se dan cuenta de que la forma del negocio ha cambiado y ya no se actúa como hace quince años", añadió.

En su opinión, "lo más preocupante es que todos estos dirigentes de grandes clubes no se dan cuenta del daño que están provocando a sus clubes" y "la FIFA y ellos tienen que tomar decisiones con cabeza y no fruto de la euforia".

"La nueva liga europea no va a ser atractiva, ver al City o al Real Madrid, seis o siete en una liga no va a generar expectación entre la gente. Los grandes clubes están acostumbrados a ganar, no entienden que con estos todo va a cambiar y habrá cada año clubes gigantes que no obtengan ningún título", añadió el presidente de LaLiga.

El pasado día 19 la UEFA y la Asociación Europea de Clubes (ECA) mantuvieron una reunión informal para tratar las modificaciones de las competiciones europeas a partir de 2024, en la que intercambiaron ideas y puntos de vista".

Ambos organismos indicaron en un comunicado que "las partes interesadas" mantendrán nuevos encuentros "en los próximos meses con el fin de permitir una consulta detallada y adecuada con el objetivo de elaborar propuestas concretas que puedan ser debidamente consideradas y analizadas antes de tomar cualquier decisión".

El pasado 6 de febrero, en vísperas del Congreso de la UEFA, ésta y la ECA firmaron un nuevo Memorándum de Entendimiento hasta 2024 que plasma su compromiso común para "asegurar el bienestar y la estabilidad del fútbol europeo".

"La viabilidad a largo plazo del juego se aborda mediante la voluntad común de seguir desarrollando y evolucionando el Juego Limpio Financiero y también mejorando el Calendario de Partidos Internacionales posterior a 2024, para garantizar una mayor armonización y separación entre las competiciones de clubes y de selecciones nacionales, liberando así presión en el calendario y permitiendo un descanso adecuado y períodos de entrenamiento para los jugadores", refleja el texto.

Con anterioridad, a principios del pasado diciembre, el Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó la creación de una tercera competición europea de clubes, para el periodo 2021-2024, que contará con 32 equipos en su fase de grupos.

