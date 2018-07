Tebas, sobre el Huesca-Nástic: "No podemos decir que haya habido un amaño"

"Creo que se está exagerando la cuestión, saltaron las alarmas en la segunda parte, no antes del descanso. Cuando pasa esto en relación a las oscilaciones de las apuestas nosotros tenemos un protocolo, no es la primera vez esta temporada. Se hace el estudio y se denuncia a la policía para que se lleven las investigaciones".

"Se llama a la Dirección General del Juego para conocer a los apostantes. No podemos decir que haya un amaño, sólo que ha habido una situación irregular en un partido de fútbol", afirmó en un acto de Sportium, casa de apuestas, en Madrid, donde acompañó a Iker Casillas. Tebas insistió este miércoles en que las interpretaciones sobre el encuentro entre ambos equipos no fueron las correctas y que se está llevando a cabo el protocolo para estos casos.

LaLiga confirmó este mismo miércoles a través de un comunicado que presentó una denuncia ante las "cotizaciones alarmantes" durante el Huesca-Nàstic del pasado domingo, donde el cuadro catalán ganó 0-1 a domicilio jugándose la permanencia en LaLiga 1/2/3 ante un rival ya ascendido, aunque "no ha observado" que se hayan producido irregularidades "en el aspecto deportivo".

Tebas añadió que LaLiga tiene los mecanismos necesarios para detectar estas irregularidades. "Tenemos una herramienta que monitoriza todas las apuestas de los mercados legales y cuando se produce una variación de un porcentaje importante, salta. Esto ha pasado más veces pero no significa que haya habido amaño", afirmó. "Estudiamos la visualización del partido y esta vez no hay indicios de actuación colectiva o individual de ningún jugador. No se pueden comparar las cuotas de estos últimos partidos en los que uno de los contendientes no se juega nada", señaló.

Además, el presidente desmintió las palabras de Francesco Baranca, dirigente de FederBet, organismo internacional que lucha contra las apuestas ilegales, que afirmó que durante el partido se produjeron movimientos "muy locos". "Se están dando interpretaciones que no son correctas, ha habido una alteración de apuestas en la segunda parte del partido, pero no es cierto que eso haya provocado un movimiento de millones de euros en Ucrania. Cotizándose tan poco no es para ganar tanto, no es correcto lo que ha dicho Francesco Baranca", indicó.

El aragonés confirmó que hay más partidos investigados por este motivo esta temporada pero no desveló el nombre de los conjuntos. Baranca había apuntado a Huesca y Nàstic. "Sí, hay algún partido más investigado, no voy a decir cuáles son, pero las apuestas reflejaron en cada uno un movimiento parecido y lo que se hizo fue dar parte a la policía. Hemos detectado dos partidos, otros años tres o cuatro, pero no ha habido nada en las investigaciones. Lo que es evidente es que no es un tema habitual, hay que estar encima", agregó.

El propio Tebas ejemplificó la actuación de LaLiga para acabar con intentos de amaños en el fútbol español. "En el Osasuna-Betis hay muchos jugadores y dirigentes sentados en el banquillo, al igual que con el Levante-Zaragoza, que está pendiente de juicio oral. Hace cosa como de un mes se puso en marcha la 'Operación Pizarro' que acabó con 40 personas detenidas en Segunda B y Tercera. Si me dicen hace siete años que no pasa nada en este tema quizá hubiera dado la razón pero pasan pocas porque vigilamos y controlamos mucho", sentenció.