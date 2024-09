Suiza - España: alineaciones oficiales y partido de fútbol de la Nations League, en directo

Tras proclamarse campeón de la Eurocopa este verano, los chicos de Luis de la Fuente se quedaron secos de cara a puerta en su debut en la Nations League, competición en la que también defienden el título. Lamine, Olmo, Nico y compañía no tuvieron un gran día en ataque y no pudieron aumentar la racha de 15 victorias consecutivas en partidos oficiales. No obstante, se mantiene la imbatibilidad ya que la última vez que perdieron un partido en competición fue en marzo de 2023 ante Escocia en el segundo encuentro de Luis de la Fuente en el banquillo español.

Hoy, en Ginebra, ya le toca ganar a la Selección, que deseará despedirse del parón saboreando la victoria.