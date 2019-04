Suárez: "Messi es un chico muy alegre aunque a la gente le parezca lo contrario"

El delantero uruguayo del FC Barcelona, Luis Suárez, celebró la buena relación que vive dentro del vestuario con el argentino Leo Messi, "un tipo espectacular", y el brasileño Neymar, "un chico muy alegre", que les está haciendo disfrutar en el campo, favorecidos porque a su equipo le está yendo todo bien.

"Los tres siempre tenemos algo de que hablar, no nos reímos solo en la cancha, también dentro del vestuario es espectacular y hay bromas, siempre hay cosas diferentes. 'Ney' es un 'chiquilín' muy alegre y Leo también, aunque la gente crea que no, es un tipo espectacular. Disfrutamos del fútbol que vivimos hoy en día y nos favorece que al club le está yendo espectacular y los resultados nos favorecen y por eso hay felicidad a nivel grupal", relata Suárez en una entrevista a 'El País' de Uruguay.

En este sentido, incide en su relación con el argentino, dejando claro que para entablar una con cualquiera "hay que ir de poco a poco y conocer a la persona". "No sólo del fútbol sino de la vida que lleva uno fuera. Nos llevamos bien, pero con 'Masche' (Mascherano) también, pero vende más una Messi-Suárez. Es una linda relación, pero no porque sea Messi, con Maxi Rodríguez me pasó lo mismo en el Liverpool", apuntó.

Ahora, casi dos años después de su polémico incidente con Chiellini en el Mundial de Brasil y que le acarreó una dura suspensión, el de Salto volverá a jugar con su selección, y precisamente en suelo brasileño en partido correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas.

El fútbol da muchas vueltas y se me da la opción de volver en Brasil donde jugué la última vez y genera mucha expectativa, pero lo estoy viviendo tranquilo y sin nerviosismo por la presión", advirtió el azulgrana, que recalcó que se ha comprobado que la selección charrúa "depende mucho a nivel grupal y no de individualidades".

Por ello, consideró que en la pasada Copa América, pese a todo lo que se dijo por su ausencia, el equipo de Oscar Washington Tabárez "mostró una unión grupal espectacular" y demostró que "depende de nadie". "Somos un equipo que si estamos unidos puede sacar los partidos adelante con buen o mal fútbol", comentó.

Además, recordó que Uruguay ha sacado "nueve de doce puntos" en las Eliminatorias Sudamericanas "sin Luis Suárez y sin Cavani en dos partidos". "No tengo ninguna presión encima, al contrario, quiero aportar lo que pueda aportar con mi fútbol", desea, sabedor de todos modos que el fútbol que juega con el Barça "es totalmente diferente" al de Uruguay. "Pero tengo claro a lo que juega la selección y lo que uno siente cuando juega con esta camiseta. Lo que genera la selección es diferente", agregó.

Finalmente, Suárez aconseja a los jóvenes sobre como dirigir su carrera. "Por más que uno tenga 15, 16 ó 17 años y tenga buenas cualidades y haga gol, si los representantes te dan la facilidad de cobrar 15.000 pesos por mes uno se empieza a relajar", resaltó el uruguayo.

"Yo ganaba 2.000 ó 3.000 para seguir peleando por la familia y eso te genera más ambición. Tiene mucho que ver ese plus de ambición para él mismo e ir consiguiendo sus objetivos y tener sus propias cosas. Mi primer auto fue en 2009 y hoy uno lo prefiere antes que una casa o ahorrar para un futuro. No es todo plata, aunque el fútbol se trata de eso, sino de dar el paso en el momento justo", sentenció.