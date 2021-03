Stephan Lichtsteiner, excapitán de la Juventus, pasa de futbolista a relojero: "Se necesita mucha paciencia"

El excapitán de la Juventus, Stephan Lichtsteiner, ha dado un giro radical a su vida profesional. Desde que se retiró en 2020 con 37 años está haciendo prácticas para dedicarse a uno de los oficios más tradicionades de su país natal, de Suiza: la relojería.

Muchos le conocen porque el Mundial que España ganó en 2010, en el primer partido de la fase de grupos, Suiza ganó a la selección española, y ahí estaba Lichsteiner. Manejaba muy bien su pierna derecha y ahora lo intenta con sus manos fabricando relojes.

"Esto es muy parecido al fútbol, si el equipo no está bien no ganas, con los relojes pasa lo mismo", explica Lichtsteiner.

Si tiene ofertas volvería al fútbol

El suizo lo sabe bien, él era un mecanismo de precisión por la banda derecha en los equipos que jugó: Juventus, Lazio y Arsenal. Lichtsteiner ganó nada más y nada menos que 7 veces la Serie A, además de 5 Copas Italianas y 4 Supercopas de Italia.

Ahora, con 37 años, Stephan ha encontrado un retiro alejado del balón, trabaja como aprendiz donde los suizos son los mejores del mundo, haciendo relojes. Para él es una extensión del terreno de juego.

"Estamos muy motivados y somos muy pacientes, como yo cuando jugaba", asegura Lichsteiner en relación a la paciencia que hay que tener para fabricar un reloj.

Sin embargo, entre el tiempo que pasa ajustando engranajes a Lichsteiner no se le va de la cabeza esos otros momentos que dejó tras retirarse en 2020. Si no funciona ser relojero ¿volvería a su ofício?, él lo tiene claro: "Podría volver al fútbol si tengo alguna oferta", concluye. Qué no se diga que el tiempo pasa por él.