El Sporting de Braga gana la Copa de Portugal y deja en blanco al Oporto de Casillas

El día que se cumplían 50 años de la primera y única Copa de Portugal conquistada por el Sporting de Braga, el club luso volvió a llevarse a casa el trofeo al superar al Oporto en los penaltis tras empatar a dos en el tiempo reglamentario y dejó a los "dragones" sin títulos esta temporada. A pesar de dejarse empatar en el minuto 91 tras ir ganando 0-2, el Braga supo aguantar la prórroga e imponerse en la tanda de los once metros, donde el guardameta luso Marafona paró dos penaltis, lanzados por el mexicano Héctor Herrera y el uruguayo Maxi Pereira.

Los de Braga lograron dar la vuelta a la pesadilla vivida el año anterior, cuando también se dejaron empatar tras ir ganando 2-0 al Sporting de Lisboa y acabaron cayendo en los penaltis. Tras adelantarse el Braga gracias a los goles anotados por los portugueses Rui Fonte (minuto 12) y Josué (minuto 58), el Oporto consiguió empatar 'in extremis' con dos tantos del luso André Silva (minutos 61 y 91), pero no fueron suficientes para intentar salvar una decepcionante temporada, la tercera seguida sin títulos.

Casillas fue suplente

El español Iker Casillas vio el partido desde el banquillo, ya que dejó la portería al brasileño Helton, que ya había sido titular en todos los partidos de Copa de esta temporada y que acabó siendo protagonista del encuentro debido a sus errores. Los primeros minutos del partido se jugaron en el área del Braga, con un claro dominio del Oporto, que consiguió lanzar tres saques de esquina en apenas 7 minutos.

Sin embargo, fue el Braga el que abrió el marcador. Tras avisar con un lanzamiento de falta que pasó rozando el palo izquierdo del brasileño Helton -tras una escapada a la contra de Rafa, que sólo pudo ser detenido por sus rivales con una falta-, los 'bracarenses' aprovecharon un malentendido en las filas del Oporto en el minuto 12 para ponerse por delante.

En un balón que parecía fácil, Helton salió de su portería pero no logró entenderse con el nigeriano Chidozie, permitiendo a Rui Fonte superar las líneas rivales y marcar gol ante una meta vacía. Rui Fonte había sido precisamente una sorpresa en el once titular del Braga, ya que el luso no jugaba desde febrero. Con el marcador en contra y un Sporting de Braga bien plantado sobre el césped, el Oporto se dedicó a acercarse al área rival por las bandas y a encadenar lanzamientos de córner, aunque sin crear excesivo peligro. Un remate de Maxi Pereira en el minuto 35 en el que el balón cogió efecto y que Marafona despejó no sin cierta dificultad fue la acción más destacada de los "dragones".

A pesar de que el Oporto atacaba con más frecuencia, la defensa blanquiazul no generaba demasiada seguridad y cada vez que el Braga se acercaba a la portería rival hacía temblar a la grada de los "dragones". Ya en la segunda parte, con el joven Rúben Neves en el lugar de Chidouzi, el Oporto se mostró más consistente en el centro del campo y llegó con más claridad a la portería contraria. Los "dragones" estuvieron cerca del gol en el 57, con un remate de Herrera tras un córner lanzado por Sérgio Oliveira que pasó rozando la portería del Braga.

Sin embargo, otra vez fueron los de Braga los que consiguieron sumar al marcador un minuto después, nuevamente por un error del Oporto. El español Iván Marcano recibió mal un pase aparentemente sencillo de Helton y dejó el balón en los pies de Josué, que aprovechó para hacer el segundo ante el equipo al que pertenece, ya que está cedido por los "dragones".

André Silva forzó la prórroga

Esta vez el Oporto consiguió reaccionar con rapidez y recortar ventajas apenas tres minutos después, cuando Marafona despejó a medias un remate del argelino Brahimi y André Silva enganchó el rechace y marcó gol. Con algunos sustos atrás, especialmente cuando Helton casi perdió el balón ante el marroquí Hassan y volvió a hacer temblar a su propia grada, el Oporto se lanzó a buscar el empate con ahínco, pero el premio no llegó hasta el minuto 91.

Tras un saque de córner en el que Helton sorprendió a su propio banquillo al decidir subir al área contraria, André Silva puso el empate en el marcador con un puntapié de chilena y forzó la prórroga. En la media hora extra el Oporto siguió dominando el juego pero no aprovechó sus ocasiones y el partido se fue a los penaltis, en los que Marafona fue decisivo.