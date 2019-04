Simeone, sobre el derbi madrileño: "A un partido no hay diferencia de presupuesto"

CREE QUE TIENEN QUE SEGUIR SU LÍNEA ANTE EL MADRID

Simeone afirmó que esperan reencontrarse con el gol en el derbi madrileño, partido en el que no existen "diferencias económicas" entre Real Madrid y Atlético, según el técnico argentino. Además, Simeone dijo que no cambiarán su estilo ante los de Zidane. "A un partido no hay diferencia de presupuesto; buscaremos más variantes para encontrar lo importante, que sigue siendo el gol, más alla de que trabajemos bien defensivamente".