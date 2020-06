Simeone: "La remontada será imposible para muchos, pero no para nosotros"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se refirió, después de vencer al Eibar (1-0) en el estadio Calderón, al partido de vuelta de semifinales de la Liga de campeones contra el Real Madrid del próximo miércoles, e insistió en que "no es imposible" eliminar al equipo blanco.

"El miércoles tenemos un partido imposible para muchos, para nosotros no. Lo dije después del partido ante el Real Madrid. Les dije a los futbolistas que es difícil. Nos enfrentamos al mejor equipo del mundo, pero creo que se puede, si no fuese así, no lo diría. Si estamos todos juntos y entendemos que esto es una semifinal de Copa en nuestra casa, tendremos nuestras opciones", valoró el técnico rojiblanco, quien confesó que se emocionó con la respuesta de la afición, que llenó el Calderón y se quedó quince minutos en la grada después de partido para animar los jugadores, que volvieron al césped a petición del público.

"Es que son cinco años y medio, casi seis, maravillosos. La gente es agradecida y el futbolista se sigue entregando. Le golpean y se levanta y sigue peleando. El 2017 sigue siendo muy bueno para el equipo", declaró.

"Nos encontramos en un lugar importante a falta de dos jornadas y con ilusión de poder cerrarlo la semana que viene", dijo brevemente sobre el partido del Eibar, y enseguida volvió al derbi europeo del próximo miércoles.

"Me emociona ver a la gente, me enorgullece tener a estos futbolistas, me hace muy feliz este ambiente. El miércoles tenemos un partido difícil, para muchos imposible, pero para nosotros no", insistió y elogió al portugués Tiago Mendes, que ante el Eibar dispuso de doce minutos, cuando salió en lugar de Yannick Carrasco.

"A Tiago y a Augusto los hemos echado de menos durante todo el campeonato. Esta es la temporada más difícil desde que yo estoy en el club. Hemos tenido bajas decisivas. Me alegro del gran trabajo de Tiago cuando ha estado en el campo", explicó.

Y sobre la falta de precisión y las ocasiones falladas ante el Eibar y la posibilidad de que se pueda repetir el miércoles ante el Real Madrid, declaró: "Son partidos diferentes. El partido ante el Eibar venías golpeado del martes. Los días posteriores no fueron normales para los futbolistas, que está triste por la circunstancia. Está claro que el miércoles necesitamos precisión y tranquilidad para afrontar un partido muy importante".