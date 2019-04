Simeone no da por perdida la Liga: "Tenemos la intención de aspirar a acercarnos al primero"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que durante las cinco jornadas restantes de LaLiga Santander intentarán "llevar hasta lo último la posibilidad de alcanzar" al FC Barcelona, un objetivo que pasa por "hacer un buen partido" ante un Valencia que vive un final de temporada "en consecuencia a la plantilla que tiene".

"Todavía quedan cinco jornadas y tenemos la intención de aspirar a acercarnos al primero. Intentaremos hacer un buen partido ante el Valencia y llevar hasta lo último la posibilidad de alcanzar al primero", señaló Simeone este martes en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante el Valencia.

El argentino destacó el buen nivel 'che' en este final de temporada, "en consecuencia a la plantilla que tienen". "El Valencia ha formado una plantilla para estar peleando por los puestos más importantes. No ha tenido la fortuna con el gol, porque al principio de temporada ha empatado muchos partidos, ha perdido pocos y ha competido muy bien", añadió.

"No me sorprende (el buen nivel del equipo de Marcelino), es un equipo fiable, con una idea muy clara de juego y con recambios muy buenos. Tenerles ahí, en 'semis' de la Liga Europa y la final de la Copa habla por sí solo de la plantilla del Valencia", alabó Simeone.

Para el técnico rojiblanco la clave está en una "estructura" que el equipo valencianista ha mantenido durante toda la temporada, aunque haya tenido falta de gol. "El gol lo cambia todo y cuando los futbolistas que posiblemente tienen las características para romper los partidos aparecen, se fortalece toda la estructura del equipo y en los malos momentos esa estructura sostiene a los equipos cuando no llegan los goles", analizó.

Renovación de Oblak

Por otro lado, el 'Cholo' valoró muy positivamente la renovación la semana pasada de Jan Oblak. "Es importantísima, como ya lo hizo Griezmann el año pasado. El mejor portero del mundo decide quedarse con nosotros, al club le da una alegría, a los hinchas les pone contentos y al equipo le hace muy bien, claro está", confesó.

Preguntado por el momento de forma de Vitolo, titular en los últimos dos encuentros ante Celta y Eibar, elogió su "talento, visión y pausa". "Y se le ve mucho mas comprometido en querer mejorar en los entrenamientos. Lo único que pedimos es que las lesiones le respeten, porque a partir de no tener la continuidad en ese aspecto no te la da tampoco en el juego", pidió el técnico rojiblanco, después de que el canario haya sufrido cuatro lesiones esta temporada y solo haya jugado el 22 por ciento de los minutos.

Por último, no quiso entrar a valorar la no presencia del colegiado Alberola Rojas en las próximas dos designaciones arbitrales y como posible consecuencia de su pequeña colleja a Alvaro Morata en Ipurua. "Nunca opino de ningún tipo de sanción, hay que respetar a la gente que sanciona, cuando me sancionan a mí y cuando sancionan a los demás", zanjó.