Simeone: "Griezmann fue el mejor la pasada temporada porque ganó un Mundial, y eso no lo ganan muchos"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, declaró, tras ganar al Brujas (3-1) en partido de la liga de campeones, con dos tantos de Griezmann, que el francés "fue el mejor futbolista la temporada pasada porque ganó un mundial y eso no lo ganan todos".

"No me gusta la frase de lo de la mesa. Lo que sí tengo claro es que Griezmann fue el mejor futbolista la temporada pasada porque ganó la copa del mundo y eso no lo ganan muchos. Además, la Europa League, la Supercopa y salió segundo en una liga en la que están el Real Madrid y el Barcelona", manifestó Simeone.

"Está donde debe estar. Eligió quedarse en el Atlético de Madrid y estas son las consecuencias para los compañeros, para el equipo, para el club y para él mismo, que está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera", añadió.

Sobre el partido, Simeone indicó que sabían que el Brujas "inicia el partido fuerte", pero destacó que el Atlético supo "manejar los tiempos del partido".

"La forma en que arrancamos el partido nos dio ventaja, pero luego llegó el gol de ellos y la lesión de Giménez, que nos obligó a sacar a Filipe y a cambiar según las circunstancias del partido".

"La salida de Correa fue determinante en el devenir del partido", añadió Simeone, quien opinó que "esta temporada" están siendo más "contundentes", en el inicio.

"A partir de ahí, el equipo va creciendo y mejorando y el esfuerzo es enorme, por eso se producen las lesiones". Sobre el debut del colombiano Santiago Arias, el técnico manifestó que "fue de menos a más".

"Es normal porque era su primer partido de titular. Empezó asegurándose defensivamente y apareciendo en la segunda parte en ataque, en alguna jugada que esperamos de él".