Simeone: "Augusto nos da más competencia y más variantes"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo que la llegada de su compatriota Augusto Fernández es "importante" y destacó que da "alternativas" a su conjunto, al tiempo que pidió "velocidad e intensidad" a su equipo para el partido de mañana contra el Levante.

"Augusto es una llegada seguramente importante, que nos da variantes en la mitad de campo, porque, más allá de que está jugando como medio centro bajo, ha jugado en distintas posiciones en el medio y eso nos va a dar alternativas para competir internamente, que es lo que siempre queremos, para después estar mejor para competir hacia afuera", resaltó el técnico tras el entrenamiento.

No se fía del Levante

Fue la primera sesión de 2016, al que el entrenador le pide personalmente "salud" y colectivamente "mucha energía y mucha fuerza para poder seguir compitiendo y trabajando con el entusiasmo" que lo hace con "el grupo técnico y con los futbolistas", y la última antes de volver de nuevo a la competición, este sábado contra el Levante.

"El Levante no está encontrando buenos resultados, pero sí es un equipo organizado. Vamos a encontrar un equipo que se repliega muy bien, que trabaja con las líneas muy juntas, que si no entramos con la velocidad y la intensidad que pide el partido nos costará encontrar los caminos para acomodar el encuentro, debido a que ocuparán con mucha gente la mitad de campo, tienen gente rápida ofensivamente que puede salir a la contra y eso hará que necesitemos y deseemos llevar el partido para el lugar que queremos", explicó.

El Atlético llega al duelo tras el triunfo en Vallecas, con un papel decisivo de los tres cambios que introdujo en el segundo tiempo. "Sin duda que trabajamos en consecuencia con los 'profes' (preparadores físicos) sobre todo para que el plantel siempre esté a disposición primero del grupo y después del equipo", repasó.

Una plantilla en crecimiento

"Está claro que tenemos un plantel que está creciendo, que cada uno desde su lugar está aportando cosas importantes, que han jugado casi todos, o todos, y eso ha hecho que el equipo esté en esta sintonía. De otra manera no podríamos competir si no es en esta situación", continuó en rueda de prensa en Majadahonda.

"El otro día, como en otros partidos que ha pasado anteriormente, la gente que ha entrado fresca ha leído muy bien lo que necesitaba el encuentro y han hecho el salto de calidad para llevarnos el partido. Repito una vez más, no me cansaré de insistir, los minutos son calidad, no son cantidad, y la calidad de minutos buenos que puedas jugar, 20, 15 o lo que necesite el equipo, a veces es mucho mejor que jugar 60 minutos no buenos", concluyó.