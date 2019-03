Sergi Roberto, sobre su presencia en la Selección: "Casi toda la culpa la tiene Luis Enrique"

Sergi Roberto recordó la figura de su entrenador en el Barcelona, el asturiano Luis Enrique, en su primer día como internacional absoluto y, "agradecido", aseguró que tiene "casi toda la culpa" de la llamada del seleccionador Vicente del Bosque.

"Casi toda la culpa la tiene Luis Enrique. Este año me está dando confianza y estoy jugando muchísimo con él en el medio campo, de lateral o donde sea. Si juegas con tu equipo y lo haces bien tienes el reconocimiento que he tenido con la selección. Le estoy muy agradecido", aseguró en rueda de prensa.

Sergi Roberto, que ha triunfado en las categorías inferiores de la selección española, aseguró que cumple un sueño al dar el salto a la absoluta.

"He pasado por las categorías inferiores y estar en la absoluta es un sueño para mí. Desde el momento en que me llamaron, mis compañeros del Barcelona me felicitaron, me dieron consejos y me explicaron cómo es todo en la selección. Me están ayudando mucho", aseguró.

Uno de ellos, el central Gerard Piqué, ha puesto de moda el 'Periscope', donde responde preguntas de seguidores y desvela cosas de su vida personal. Sergi Roberto defendió su uso.

"Se está hablando mucho de Periscope y creo que a los aficionados les gusta porque hace que se sientan más cercanos al jugador. Geri lo está haciendo después de cada partido, para nosotros es divertido siempre y cuando sepamos utilizarlo. Los aficionados lo pasan bien y es una forma de crear contacto con ellos", opinó.

Del Bosque afirmó que cuenta con Sergi Roberto como centrocampista aunque su polivalencia es un punto a su favor. El jugador se pone a disposición del seleccionador para jugar donde decida.

"Él me ve de interior. Yo estoy para dar el máximo donde quiera", dijo. "Son los dos últimos partidos antes de jugar la Eurocopa, y aunque sean amistosos hay que prepararlos y jugarlos como si fueran de la Eurocopa", sentenció Sergi Roberto que se estrenará como internacional absoluto ante Italia o Rumanía.