Sergi Roberto: "Jugar de lateral es un reto y cada vez me gusta más"

DEFIENDE LA "COMPETENCIA SANA" CON ALEIX VIDAL

Una de las sensaciones de la temporada pasada en Can Barça, Sergi Roberto, mostró su entusiasmo por ejercer de carrilero derecho: "Cada vez más me gusta jugar de lateral". El canterano considera un "reto" estar en esa posición. Además, no la ve "una mala opción" porque el centro del campo culé está "muy poblado". Por último, defendió la "competencia sana" con Aleix Vidal.