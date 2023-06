La selección de Nueva Zelanda se retira de un partido por insultos racistas a un jugador

El racismo vuelve a enturbiar el fútbol. Esta vez en un amistoso en Austria entre Nueva Zelanda y Catar. La selección neozelandesa se retiró tras el descanso a raíz de los supuestos insultos racistas recibidos por el defensa Michael Boxall por parte de un jugador catarí.

"Michael Boxall fue objeto de insultos racistas durante la primera parte del encuentro por parte de un jugar catarí. No se tomó ninguna medida oficial, por lo que el equipo ha acordado no salir en la segunda parte del partido", señaló la Federación Neozelandesa a través de las redes sociales.

El incidente ocurrió en el minuto 40 cuando el jugador catarí Yousuf Abdurisag, según se puede ver en imágenes difundidas por la redes sociales, parece dirigirse antes de un lanzamiento de falta al defensa Michael Boxall, lo que provocó el enfado de los jugadores neozelandeses.

Pese que el equipo oceánico, que dominaba desde los 17 minutos de juego en el marcador (1-0) gracias a un tanto de Marko Stamenic, continuó en el campo los cinco minutos que faltaban para concluir la primera mitad, tras el descanso no volvió al terreno de juego.

La Federación Catarí, que no hizo ninguna mención al incidente, se limitó a señalar en sus redes sociales que la selección neozelandesa se había "retirado" del encuentro amistoso que le enfrentó este lunes con los del portugués Carlos Queiroz.

"Nueva Zelanda se ha retirado del partido amistoso contra nuestra selección que se disputaba hoy, 19 de junio de 2023, en Austria, como parte de los preparativos para la Copa Oro", indicó escuetamente la Federación Catarí de Fútbol.

La Federación de Nueva Zelanda respalda la decisión: "Hay cuestiones que van más allá del fútbol"

La Federación de Fútbol de Nueva Zelanda respaldó este martes la decisión de su selección de retirarse del amistoso frente a Catar y aseguró que "hay cuestiones que van más allá del fútbol y es importante hacerlas frente".

"Nunca queremos que se suspenda un partido, pero hay cuestiones que van más allá del fútbol y es importante hacerlas frente. No hay lugar para el racismo en el fútbol", aseguró el director general del organismo, Andrew Pragnell, en un comunicado.

Pragnell indicó que su federación "apoya plenamente la acción" de sus jugadores, "que acordaron de forma conjunta esa postura".

"Los jugadores informaron del incidente, pero no se adoptó ninguna acción oficial. En el descanso, con los 'All Whites' ganando por 1-0, dado que no se había tomado ninguna decisión, el equipo colectivamente acordó que no continuaría con el partido", agregó la federación de Nueva Zelanda, que es anfitriona junto a Australia del Mundial femenino que se disputará este verano, del 20 de julio al 20 de agosto.