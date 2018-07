La selección de Irlanda llevó dorsales arcoiris "en apoyo a la comunidad LGTB"

El amistoso jugado en Dublín entre la selección irlandesa y Estados Unidos se vio marcado por los dorsales de los locales. Antes del partido, la Federación Irlandesa anunció que la bandera arcoiris estaría en los números de sus jugadores.

The back of tomorrow’s match kit. Not just a number, this is a statement. Ireland, supporting #LGBT rights. 🏳️‍🌈🇮🇪 #EqualGame #COYBIG #COYGIG #IRLUSA pic.twitter.com/Becg6ki0VW