Santi Denia, sobre la final contra Inglaterra: "No nos va a dar con jugar muy bien"

Santi Denia, seleccionador de España sub-21, destacó que para ganar a Inglaterra en la final de la Eurocopa que disputará 'La Rojita' este sábado tendrán que "rozar la excelencia", porque no va a ser suficiente "con jugar muy bien".

"Hay que jugar bien al fútbol y no nos va a dar con jugar muy bien, hay que rozar la excelencia para ganar a Inglaterra. Hacerlo prácticamente perfecto en todos los aspectos del juego", señaló en rueda de prensa.

Un partido que España puede acusar, puesto que la sub-21 llegará después de un viaje de seis horas y con solo un entrenamiento. "Una vez que sabíamos todo el calendario sabíamos que teníamos que bajar si llegábamos a la final". Y añadió: "Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Hemos hecho la recuperación de la manera que tenemos previsto, hoy el entrenamiento previo al partido... hay menos días de recuperación, pero trabajamos para llegar en las mejores condiciones mañana".

A su vez, Santi Denia dijo que por el momento, desde el staff le están "dando vueltas al once" y que todos los futbolistas tienen las mimas opciones de estar en el, incluso habiendo elegido la misma alineación titular los dos últimos partidos. Además, el técnico albaceteño dijo que no quiere saber nada de finales de ciclo (el grupo de jugadores que tiene en la sub-21 vienen todos de una excelente generación en la categoría sub-17). "No he pensado en nada de si acaba el ciclo o no. Estamos centrados en trabajar el partido de mañana".

"Esperamos un partido muy disputado"

Por su parte, el capitán del combinado nacional Abel Ruiz avisó de que deben ser "un grupo, una piña" y estar "todos muy juntos" para afrontar el partido de la mejor forma posible. "Conocemos bien a los ingleses, tenemos experiencias contra ellos. Esperamos un partido muy disputado, difícil. Ellos no han recibido gol, sabemos que tenemos que jugar muy bien el fútbol para ganarles", analizó. "Es bonito saber que nuestra generación pude acabar con la Sub-21 como empezó el Sub-17, con una final ante Inglaterra. Será muy difícil, vamos a tener que estar concentrados y pensando en el objetivo", agregó.

Finalmente, el delantero del S. C. Braga se mostró "feliz" por poder cumplir el "hito" de ser el jugador con más partidos en categorías inferiores de la selección española y además conseguir el récord precisamente en una final.

España brilló para pasar a la final

Los de Santi Denia golearon a una débil Ucrania por 5-1 gracias a los tantos de Abel Ruiz, Sancet, Blanco, Oroz y Gómez. Los ucranianos se adelantaron en el luminoso mediante Bondarenko, pero la alegría les duró poco tras dos buenos tantos de Abel y Sancet en menos de cinco minutos. El segundo tiempo fue un auténtico festival español. La 'Rojita' se jugará ahora su sexto título Europeo ante Inglaterra.