San José, sobre la llamada a Aduriz: "Espero que lo aproveche y se quede mucho tiempo"

Mikel San José, centrocampista internacional del Athletic Club, destacó la "tranquilidad" con la que su compañero Aritz Aduriz ha vivido meses de gran rendimiento sin la llamada de la selección y mostró su deseo de que aproveche la oportunidad para quedarse "mucho tiempo" en la Roja.

"Aduriz ha vivido todo con tranquilidad. Si en algún momento se ha visto cerca de venir ha sido por la temporada que está haciendo. Cuando un delantero demuestra lo que él toda la temporada, todo el mundo habla sobre ello. Está muy contento de estar aquí, le ha llegado la oportunidad y espero que la aproveche y se quede mucho tiempo", aseguró en rueda de prensa.

San José prefiere no pensar en sus opciones de estar en la Eurocopa de Francia y figurar en la lista definitiva de Vicente del Bosque. "Ni mucho menos me siento asentado. Disfruto cada día de la llamada del seleccionador". Y se centra en el amistoso ante Italia, que considera un buen partido para medir a la Roja.

"Es una bonita prueba para medirnos los dos equipos para la Eurocopa. Espero un partido de mucha intensidad con un marcador ajustado ante una selección que nunca es fácil ganar. Más que de sus individualidades hablamos de un colectivo fuerte de Italia ante el que hay que dar lo máximo", dijo.

Confirmada la baja de Sergio Busquets, las opciones de tener minutos para San José crecen. La sumó a la baja de Andrés Iniesta para los encuentros ante Italia y Rumanía, con el objetivo de cubrir bien las ausencias en los dos amistosos. "Estamos hablando de dos jugadores muy importantes para la selección que marcan un poco nuestro estilo. El seleccionador tiene jugadores de sobra para suplirles y mantener el estilo. Los que estamos aquí intentaremos que se note lo menos posible y dar a la selección el plus que podemos darle", manifestó.

Preguntado por las opciones de hacer historia en la Eurocopa de Francia y convertirse España en la primera selección que gana tres consecutivas, San José mostró la idea con la que viajarán. "Ganas de los jugadores no van a faltar y apoyo de la afición tampoco. Hay calidad humana y gente de sobra con calidad en el equipo para ir a por ello. Es muy difícil ganar, más aún cuando has ganado los dos últimos. Somos un rival que el resto pondrá empeño para que no pueda repetirse y daremos todo para que sí puede pasar", sentenció.