Sampaoli: "Que no juegue Ramos es bueno para nosotros, ya nos robó la Supercopa en los últimos minutos"

El entrenador del Sevilla Jorge Sampaoli señaló que la "idea" es tener "más tiempo" el balón que el Real Madrid en el partido de ida de octavos de la Copa del Rey que se jugará en el Estadio Santiago Bernabeu y estar "posicionado" más en el campo del rival, algo que también ayudará a "evitar" a Cristiano Ronaldo, quien finalmente no jugará por descanso.

"La idea es tener control del juego para tener ahí alguna opción que nos permitan en los últimos metros. Jugar ida y vuelta sin elaboración de juego contra un equipo que maneja muy bien el ser directo acaba siendo perjudicial. La idea es tener más tiempo el balón que el Madrid y estar posicionado más en el campo rival que en el nuestro", apuntó Sampaoli en rueda de prensa.

"Para evitar a Cristiano Ronaldo hay que tener mucho más tiempo el balón y tratar de ser un equipo que protagonice el juego para que el Madrid tenga menos posibilidades de tener la disponibilidad de usar a un atacante tan definitorio como él. Si no es así, seguramente vamos a convivir con la cercanía de un jugador en el área", añadió, antes de conocer la ausencia del portugués.

No es una "revancha" de la Supercopa

Para el entrenador argentino, este partido no es una "revancha" porque la Supercopa de Europa ya "pasó". "Las cosas se han ido modificando tanto para el lado del Madrid como para el lado nuestro en estructuras y eso lo hace un partido extremadamente atractivo.

"Ojalá tengamos la posibilidad de saber que para esta llave que nos toca, que es muy complicada, vamos a estar a la altura y vamos a tratar de hacer un gran partido para dejar la eliminatoria abierta", indicó.

Sampaoli comentó que es "muy difícil" jugar las primeras eliminatorias contra el Real Madrid, "si no es el más difícil de todos". "Nos tocó pero si tuviera que elegir, le elegiría para jugar la final", añadió.

"Un partido te da la posibilidad de que haya un montón de connotaciones dónde te permiten tener más posibilidades, ya con dos partidos con un equipo tan decisivo y con futbolistas de tanto nivel es mucho más complicado", advirtió.

Elogios a Zidane

Además, Sampaoli elogió a Zinedine Zidane porque fue un futbolista "extraordinario" y como entrenar está empezando "muy bien" y con una gestión "muy favorable".

"Para alcanzar al futbolista de Zidane va a costar mucho porque indudablemente fue admirado por todo el mundo. Su etapa de entrenar está iniciándose más allá de que le está yendo inicialmente muy pero que muy bien, ser destacado como futbolista y como entrenador el tiempo lo dirá", indicó.

"Le están ratificando los números, el juego y la cantidad de partidos que hace que el Madrid no pierde. Están en un momento increíble. Están manejando con bastante distancia LaLiga y están muy fuertes en Champions", aclaró.

La baja de Ramos, "buena" para el Sevilla

El Madrid llega al partido con numerosas bajas, entre ellas la de Sergio Ramos y es "bueno" para el Sevilla. "No sé si estamos en ventaja o estamos igualados porque no esté un jugador tan determinante en los últimos minutos que ya nos robó la posibilidad de la Supercopa de Europa, pero es bueno para nosotros porque fue muy decisivo y muy determinante", admitió.

El equipo andaluz también llega con algunas bajas al partido de mañana aunque en la portería "va a jugar" Sergio Rico. "Tenemos la baja por operación de Daniel Carriço, la no convocatoria de Kolo que está a punto de dejar el club y Franco Vázquez por sanción que le queda un partido", comentó.

"Para el partido de mañana va a jugar Sergio Rico luego en el futuro veremos que nos conviene y si la carga de partidos es muy exigentes buscaremos otra alternativa pero hoy por hoy el partido de mañana lo va a jugar él", señaló. El club está buscando algún refuerzo en el mercado de invierno, pero es "muy complejo".

"La gente del club está trabajando en eso y esta siendo difícil conseguir jugadores que estén a la altura de lo que el club necesita para potenciar los jugadores que ya tenemos. Estamos a la espera de Kolo, pero seguramente eso se verá en una semana o diez días", aclaró el técnico.

Quiere fichar a un central en invierno

Al argentino lo que más le "preocupa" es la posición de central porque es una necesidad "inmediata". "Lo del delantero es un opción para mejorar lo que tenemos y jerarquizar el plantel pero viendo lo que está sucediendo en el mercado en el último tiempo es difícil conseguir una posibilidad concreta", apuntó.

Cómo ya ha pasado en otros partidos, si no llega un refuerzo, Sampaoli rotará a sus jugadores, aunque reconoció su interés por algunos jugadores.

"Lenglet es un chico muy joven que tiene un enorme futuro, lo veníamos siguiendo y el club también, pero no sé si la operación está avanzada y en qué punto está. Seguramente me avisaran si se consolida o no, es una operación a futuro. Jovetic es un jugador que estábamos observando, pero todavía no hay nada en concreto", admitió.