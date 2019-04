Ronaldo, sobre sus famosas fiestas: "La gente se las imagina, pero no tiene ni idea de lo buenas que eran"

Ronaldo Nazario, exdelantero de Real Madrid, Barcelona o Inter, fue el invitado de lujo de El Hormiguero de Pablo Motos. El brasileño no defraudó y una vez más derrochó todo su carisma y buen humor.

Ronaldo dejó una divertida confesión al ser preguntado por sus fiestas.

"La gente se las imagina, está bien en la imaginación. Pero no tienen ni idea lo buenas que eran. Cuando eres joven haces estas cosas. Florentino es el nuevo Santiago Bernabéu. Él me echaba muchas broncas. La mejor anécdota fue un día que me llamó a su casa y me dijo '¿Porque no te quedas en casa? Mira a Figo'. Yo le dije: 'Presi, si tuviera la mujer que tiene Figo lo haría'".

Ronaldo también contó que Zico fue su ídolo cuando empezaba a jugar al fútbol: "Zico fue mi ídolo. Fue el que me inspiró muchísimo. Yo quería ser como él".

"El fútbol todavía tiene una credibilidad muy fuerte en la sociedad. El fútbol todavía es una salida para la gente, para los que lo pasan mal día a día. Ahora la rodilla no duele, pero todo lo demás sí. Juego muy poco", explicó Ronaldo.

Ronaldo desveló que la final del Mundial ante Alemania fue su mejor momento como profesional.

"¿Mi mejor momento? La final de Brasil contra Alemania en Japón. Pero no sólo por los goles, sino por toda la historia que tuve antes. Me lesioné gravemente antes del Mundial y habia pasado una experiencia horrible antes. Estuve dos años peleando por recuperarme. El seleccionador confió en mi y por suerte todo salió bien", explicó Ronaldo.