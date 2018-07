Roig, sobre el caso Cheryshev: "El Villarreal no tiene responsabilidad ninguna"

"Nosotros nos centramos en nuestro equipo -dijo el mandatario del equipo amarillo-, no en otros equipos y otros jugadores. Recibimos una notificación de la Federación, vimos que teníamos a un jugador nuestro sancionado como era Tomás Pina, por lo que no se nos ha ocurrido traerlo a este partido. Pero a partir de ahí no creo que tengamos obligación de nada más". Sobre la supuesta obligación de comunicar la sanción del jugador, como asegura el Real Madrid, Roig reiteró que ellos no son "transmisores de nada".

Respecto a las quejas del jugador Denis Cheryshev, el mandatario apuntaba que "hasta el 30 de junio, Cheryshev era jugador del Villarreal, hasta ese momento era responsabilidad nuestra, pero una vez sale del club ya nos desentendemos. Si le debiéramos dinero, pues entendería que se nos exigieran algo, pero no siendo así, no sé qué más podemos hacer en este caso".

Preguntado sobre si el Real Madrid se ha puesto en contacto con el Villarreal, Roig admitió que "alguien del Madrid ha hablado con el consejero delegado. Yo entiendo que es una situación complicada para el Real Madrid y que es difícil. Pero lo único que quiero resaltar es que creo que nosotros no tenemos nada que ver".