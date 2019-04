Roberto Carlos: "Hablé con el Real Madrid para ser entrenador, pero de momento no me quieren"

Roberto Carlos, exfutbolista brasileño del Real Madrid, desveló hoy sus intenciones de volver a los campos y comentó que había hablado con su equipo para ser entrenador, pero de momento el club prefiere que sea embajador para la región de Asia Pacífico.

"Ya he hablado con el club, pero no me quieren, han dicho que de momento mi imagen va muy bien como embajador", confesó Roberto Carlos a un reducido grupo de medios españoles tras una rueda de prensa en Pekín para presentar los proyectos de la Fundación Real Madrid en el país asiático.

El exfutbolista brasileño explicó que sigue de cerca los entrenamientos del Real Madrid Castilla que dirige el argentino Santiago Solari y del cuadro juvenil de José María Gutiérrez "Guti", y aseguró: "Cuando tenga la posibilidad de volver a los campos, volveré". "De momento, sigo como embajador, estoy feliz", declaró.

Preguntado por la situación de su equipo, Roberto Carlos consideró que las lesiones de titulares como Casemiro, Modric o Sergio Ramos no deberían afectar a su juego, pues el Real Madrid es un "equipo buenísimo" y los "suplentes lo están haciendo muy bien".

"Los últimos cuatro partidos las cosas no han ido tan bien como pensábamos, mas es momento todavía de recuperar (...) Ambiente buenísimo, equipazo y a ver si podemos otra vez ganar la liga", manifestó.

Opina sobre el Balón de Oro

Roberto Carlos también se refirió al Balón de Oro de este año y vio claro el ganador: "Yo creo que Cristiano (Ronaldo) ya tiene el Balón (de Oro) en casa pero no ha dicho nada a nadie", comentó entre risas.

"Después del problema de rodilla, ha tardado en volver a ser Cristiano (Ronaldo), pero a partir del próximo partido, como ha hecho con Portugal ahora, volverá a ser el Cristiano que todos pensamos", auguró tras desear a su amigo "toda la suerte del mundo".