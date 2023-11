Río de Janeiro, en alerta máxima por la final de la Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors

Alarma en Río de Janeiro por la final de la Copa Libertadores. La tensión es máxima en la ciudad brasileña a horas de la final entre Fluminense y Boca Juniors. Las autoridades han reforzado el dispositivo de seguridad en mitad de un ambiente muy tenso y dónde cualquier chispa puede desatar un incendio. Y es que se espera la llegada de 100.000 aficionados del equipo argentino a la ciudad brasileña. El principal objetivo es evitar peleas y enfrentamientos entre las barras bravas de Fluminese y Boca.

Algo que no lograron evitar este jueves. Y es que radicales del club brasileño emboscaron a hinchas de Boca en la playa de Copacabana, muy cerca de la fan zone del conjunto argentino. Varios medios argentinos recogen las denuncias de aficionados de Boca, a los que agredieron y robaron. El problema aún se recrudeció con la carga policial, con pelotas de goma y gases lacrimógenos, de la policía brasileña contra los aficionados argentinos.

"Esto no es fútbol. No es posible que nos hagan esto. Conmebol tiene que hacer algo. Nos robaron, nos pegaron, nos lanzaban sillas, palos... No viajamos para que nos acribillen a golpes", denunciaba un aficionado de Boca Juniors llegado desde México al medio TNT Sports Argentina.

Varios medios argentinos han criticado la ausencia de la policía brasileña cuando ocurrieron los hechos y la desproporción posterior contra los aficionados de Boca Juniors.

"Un rato después, la policía militar se hizo presente pero la situación se tornó por un momento más dramática: las imágenes de los uniformados disparando con rifles de balas de goma y tirando gases lacrimógenos a la gente de Boca que fue víctima de la agresión", informa Gonzalo Suli, periodista de Olé.

La temida llegada de la barra La Doce a Río de Janeiro

El medio Infoabe advierte de que lo peor podría estar aún por ocurrir y es la temida La Doce, la barra brava más temida de América Latina, tiene previsto viajar en las próximas horas a Río de Janeiro.

"Hay un operativo especial dispuesto por la Policía Militar de Río de Janeiro para cercar a los 400 miembros de la barra que estarán en Brasil y que se trasladan por dos caminos diferentes", informas Infoabe.

El citado medio explica que Rafael Di Zeo y Mauro Martín, los líderes de La Doce, tienen previsto viajar a Río de Janeiro este mismo sábado, día en el que se disputa la final de la Copa Libertadores.