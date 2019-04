Ricardo Gallego responde a Piqué: "Juanito saltaría como saltó sobre Matthäus"

Ricardo Gallego, exfutbolista del Real Madrid, se refirió al defensa Gerard Piqué que aseguró que no le gustan los valores del Real Madrid: "Creo que no los conoce. Si los conociera podría hablar, pero no los conoce".

"La mejor respuesta es dejarle que hable, cuanto más bombo se le da es peor porque se sigue creciendo. Lo mejor es no hacer aprecio a cosas que no tienen sentido", añadió. Gallego acudió a una edición del 'Foro Luis de Carlos' centrada en 'Juanito' y fue preguntado acerca de cuál hubiera sido la reacción de este ante las ya mencionadas palabras de Piqué: "Probablemente le hubiese respondido y se hubiese metido en un lío. Luego se arrepentiría".

"Él tenía ese pronto de no poder permitir que se hiciera daño a alguien cercano a él. Hubiese entrado pero ya estaríamos nosotros para evitar que se metiese en un lío", agregó ante los medios de comunicación.

Gallego también habló sobre la posible salida del centrocampista Francisco Alarcón 'Isco' del conjunto blanco a la conclusión de la presente temporada.

"Isco todavía es jugador del Real Madrid. Se ha ganado el apoyo de la afición. Yo creo que va a seguir. Todos queremos jugar, cuanto más mejor. Si considera que en otro equipo va a jugar más es una decisión suya", opinó.

Entre los posibles destinos con los que se rumorea está el Barcelona: "Podría ser casi imposible que un futbolista de nuestra época vistiera la camiseta del Barcelona. Ahora el mercado es libre, sabemos que puedes cambiar de un lado a otro. En la actualidad no podría asegurar nada".