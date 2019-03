La RFEF entrega al CSD los documentos del 'caso Recreativo de Huelva'

El Consejo Superior de Deportes ya dispone de la documentación exigida a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras acudir a la sede federativa de Las Rozas dos funcionarios del CSD que a partir de hoy comprobarán si han existido o no infracciones en la gestión del 'caso Recreativo de Huelva'.

El CSD envió este mediodía a dos funcionarios, entre ellos el subdirector general de Control Financiero, Fernando Puig de la Bellacasa, para solicitar una documentación que según el CSD ya le deberían haber enviado tras acabar un período de prórroga y que debe servir para contrastar si hubo o no trato de favor a los clubes Recreativo de Huelva y Marino respectivamente para lograr su inclusión en sus respectivas competiciones, cumplidas sus obligaciones económicas.

El caso podría acabar en el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte). El Recreativo de Huelva pudo inscribir en su día a sus jugadores durante las dos últimas temporadas gracias a préstamos concedidos por la Federación según las denuncias surgidas en foros y medios de comunicación. El Recreativo, dirigido en 2015 por José Luis Oltra, y su cuerpo técnico recibieron 200.000 euros que se les adeudaban a través del Comité de Entrenadores, dependiente de la Federación.

Este préstamo permitió que el Recre pudiera inscribir a sus jugadores, según publicó Marca el 14 de enero. Cuestionado Miguel Cardenal, presidente del CSD, sobre si Angel Villar podría ser inhabilitado por las consecuencias de este proceso, no quiso entrar a fondo en el detalle, pero sí mandó el siguiente mensaje.

"No tengo ningún juicio de valor sobre eso. A raíz de unas informaciones muy graves que han salido en los medios se le han pedido unos documentos, y ha dicho que va a hacer alegaciones. Al CSD no le corresponde abrir un expediente, eso es al TAD en el caso de que se produzca esa vicisitud. La documentación que le hemos pedido es muy sencilla. Han pasado muchos días y me parece razonable que se cumpla ese requerimiento", indicó.

"Las competiciones son oficiales y la Federación debe cumplir sus propios reglamentos, y esto se está cuestionando. Si se corresponde la realidad con lo publicado, hay que escuchar las explicaciones. Ya le hemos dicho tres veces a la Federación que tenemos que tener esos papeles", comentó ayer.