La RFEF anuncia a los árbitros para el derbi del Santiago Bernabéu

En una de las semanas más calientes que se recuerdan a nivel arbitral en España, la Real Federación Española de Fúbtol (RFEF) ha hecho públicas este jueves las designaciones arbitrales para los partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports. El principal foco de atención está en el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid un partido que medirá al líder y al segundo clasificado en el Santiago Bernabéu este sábado 8 de febrero.

César Soto Grado, del Comité Riojano, ha sido designado para dirigir el derbi, con Ricardo de Burgos Bengoetxea, del Comité Vasco, en el VAR. El partido llega marcado por la tremenda polémica arbitral que se desató en el duelo del pasado sábado entre Espanyol y Real Madrid, donde las decisiones de Muñiz Ruiz han levantado todo tipo de críticas. Y es que el colegiado gallego anuló un gol a Vinícius y perdonó la cartulina roja a Carlos Romero por una dura entrada por detrás a Kylian Mbappé. El club blanco emitió un duro comunicado este lunes calificando de "actuación escandalosa del arbitraje y del VAR" lo ocurrido en Cornellá.

Ese comunicado del Real Madrid encontró respuesta este miércoles por parte del Atlético de Madrid, quien tiró de ironía para responder al club blanco y señalar la presión que RMTV ejerce sobre los árbitros antes de cada jornada liguera.

"Amigos de @RAEInforma, estos días nos están preguntado mucho sobre este asunto y no queremos equivocarnos ¿Nos podéis ayudar con los matices de los siguientes verbos? presionar, amedrentar, intimidar, coaccionar, atemorizar, influir, imponer. Muchas gracias", apuntó el club colchonero en su cuenta de X

El Sevilla - Barcelona lo arbitrará Alejandro Hernández Hernández, con Del Cerro Grande en el VAR. Los de Hansi Flick, siempre que ganen en el Sánchez Pizjuán, reducirán su diferencia con Real Madrid, Atlético o con ambos, si el derbi finaliza en empate. El Barça tiene marcada en rojo esta jornada al enfrentarse en el derbi los dos equipos que tienen por delante en la clasificación.

El derbi llega marcado por la fuerte polémica arbitral desatada tras el Espanyol - Real Madrid y después de que el club blanco emitiera un comunicado poniendo en entredicho el sistema arbitral en España. Este mismo jueves, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha sido muy duro con el Real Madrid y ha asegurado que el organismo que preside va a presentar una denuncia por dicho comunicado.

"Nosotros desde luego vamos a denunciar, igual que hemos denunciado en su día al Real Madrid Televisión. Vamos a ver la denuncia, si es al club, a quién firmó carta, a la junta directiva... Estamos analizando a nivel jurídico, porque, evidentemente, este tipo de notas no se pueden consentir, porque hay falsedades en la misma nota, o medias verdades que lo que quieren es influir en unos temas que no pueden ser. No les queda más remedio que terminar haciendo esto. Han perdido la cabeza", ha señalado Javier Tebas.

