Reguilón: "¿Cómo voy a compartir las críticas a Marcelo? ¿Estamos locos?"

Sergio Reguilón, lateral izquierdo del Real Madrid, aseguró no entender las críticas a su compañero Marcelo Vieira al tiempo que consideró al jugador brasileño, con el que compite por el puesto, como un referente.

"¿Cómo voy a compartir las críticas a Marcelo? ¿Estamos locos? Marcelo para mí es un referente y hay que tomar ejemplo de lo que es y de lo que ha sido. He sido su fan número uno desde que estoy en la cantera y entrenar con él todos los días es una pasada", dijo después del triunfo de su equipo por 3-0 ante el Leganés en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey.

"Con Vinicius es muy fácil jugar"

Reguilón no cree que ahora tenga más opciones de ser titular que antes: "Eso no lo noto. Noto la ambición de querer jugar todos los partidos en todos los jugadores porque somos muy profesionales. En el fondo lo que queremos todos es jugar. El que tiene que tomar las decisiones es el entrenador y yo ahí me lavo las manos".

"Me veo en condiciones de trabajar día a día para lo que el entrenador quiera. Me encuentro bien, me siento bien. Cuando juego intento dar lo máximo de mi. La decisión de ponerme o no ponerme ahí no entro, eso Solari", explicó. Sobre su entendimiento en el campo con Vinicius Junior, señaló: "Con Vinicius es muy fácil jugar, es darle el balón y que dibuje él. Es un chaval muy joven que nos puede dar mucho y que nos está dando muchísimo".

Además habló de la asistencia de espectadores, menor en esta ocasión que en otros choques: "Depende del partido y de las circunstancias. Entendemos que por equis motivos la gente no pueda venir. A nosotros sí que nos gustaría que todos estuviésemos un poquito más unidos pero el público siempre tiene razón".