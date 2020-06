El recado del Atlético a los premios FIFPro por la ausencia de Oblak

El Atlético no entiende la ausencia de Oblak en los premios FIFPro, la Asociación de Futblistas Profesionales. Y es que en la lista de candidatos al mejor once de la temporada no se encuentra el esloveno.

Por ello, el club rojiblanco ha publicado un tuit acompañado de un mensaje en el que se puede leer el famoso cántico que le dedica la afición atlética a Oblak en cada partido.

Los candidatos a ganar el premio son Ter Stegen, De Gea, Buffon, Keylor Navas y Courtois.