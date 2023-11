La Real Sociedad muestra el material incautado a los ultras del Benfica: "Iremos con todo contra esos delincuentes"

La fiesta futbolística de la Real Sociedad, que firmó un partido magistral anoche ante el Benfica, quedó en parte empañada por la brutalidad y violencia de los ultras del equipo portugués. Y es que la Ertzaintza detuvo a cuatro personas tras los graves incidentes que se produjeron en la previa del partido.

No quedó ahí la cosa y algunos radicales del Benfica lanzaron bengalas contra aficionados de la Real Sociedad dentro del Reale Arena tras el 3-1. El inglés Anthony Taylor, colegiado del partido, se vio obligado a detener el encuentro ante estos graves hechos.

"La Real actuará penalmente contra los delincuentes"

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, compareció tras el partido y aseguró que el club donostiarra perseguirá con todos los medios a su alcance a "esos delincuentes".

"Me duele comparecer en esta noche magnífica, pero quiero pedir perdón a la afición de la Real. Hemos requisado muchísimo material a los aficionados del Benfica, los cacheos han sido innumerables, pero no se ha podido incautar todo", indicó Aperribay. Y es que la Real Sociedad publicó unas impactantes imágenes con parte del material incautado a los ultras del Benfica.

"La Real actuará penalmente contra los delincuentes que han lanzado las bengalas. No lo vamos a admitir. La Real pondrá todos los medios a su alcance para perseguir a esos delincuentes. Algunos partidos se están convirtiendo en peleas previas. Hoy se ha detenido a un guipuzcoano que no es socio. Existe un problema que no tiene fácil solución, pero iremos con todos los medios posibles ante estas personas. Son delincuentes", concluyó el presidente de la Real Sociedad.

El Departamento vasco de Seguridad informó de la detención de cuatro personas -de 21, 26, 32 y 42 años- tras los disturbios que se registraron en las inmediaciones del estadio Reale Arena. Durante los altercados, que se produjeron en los aledaños de la plaza de La Armería, hubo lanzamientos de sillas y de bengalas.

"Si esos delincuentes tienen que ir a la cárcel, lo harán", sentenció Jokin Aperribay, quien aclaró que "hay suficientes cámaras en la zona de la grada visitante local, identificamos a todos para que la policía sepa quiénes son".