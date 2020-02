Real Madrid - Celta de Vigo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Liga Santander

El Real Madrid CF recibirá al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu en el último partido de una jornada que podría ser muy beneficiosa para los de Zinedine Zidane. Por su parte, el club celeste tiene una gran oportunidad para alejarse de la zona de descenso.

El club madridista saltará al césped conociendo el resultado del Barcelona - Getafe, sus inmediatos perseguidores, y podría tener una oportunidad de oro para distanciarse de ellos. El conjunto de Óscar García está a dos puntos del Mallorca que marca el abismo del descenso.

En lo que se refiere al esquema de Zidane, el francés no podrá contar con Marco Asensio -lesionado de larga duración- como única baja. En el Celta no hay bajas médicas, pero no estarán todos disponibles, Hugo Mallo no podrá ser alineado en el Bernabéu por acumulación de tarjetas, Murillo arrastra molestias y es duda. Puedes seguir el partido que se disputará el próximo domingo 16 febrero a las 21:00 en directo online a través de la web de Antena 3 Deportes.

Posibles alineaciones Real Madrid - Celta de Vigo

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos, Modric; Benzema e Isco.

Celta de Vigo: Rubén; Kevin Vázquez, Aidoo, Jeison Murillo, Araujo, Olaza; Okay, Fran Beltrán; Rafinha; Sisto e Iago Aspas.