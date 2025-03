Real Madrid - Atlético de Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de octavos de Champions League en directo

Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras este martes por tercera vez en lo que llevamos de temporada. Eso sí, la primera en competición europea y en un contexto muy distinto ya que ambos equipos llegan en dinámicas diferentes y en juego está el premio de colarse en los cuartos de final de la Champions League.

Los de Ancelotti, recientes campeones de la competición, firmaron una liguilla para olvidar (11º con tres derrotas), lo que les obligó a medirse al Manchester City en la eliminatoria de 1/16. Fue la cuarta vez que se veían las caras de forma consecutiva, y por tercera vez el rey de Europa noqueó a los de Guardiola (6-3 en el global). Un cruce de 1/16 que evitó el Atleti tras terminar quinto en la fase de liga. Eso sí, no puede decirse que los de Simeone tuvieran mucha suerte en el sorteo (vs Madrid en octavos y posiblemente vs Arsenal en cuartos y PSG/Liverpool en semifinales). En resumen, el mismo camino que los blancos pero teniendo que enfrentarse a ellos, su bestia negra en Europa.

Los de Simeone llegan mejor

No obstante, y pese a que la Champions no suele entender de dinámicas, y menos con el Madrid en medio, es el Atleti el que llega al duelo con muchas mejores sensaciones que sus vecinos. No pierden desde el 18 de enero (vs Leganés) y ya han superado a los merengues en la Liga (56 puntos por 54) tras la crisis de resultados blanca en la competición doméstica. El Madrid, por contra, volvió a pegársela, esta vez en el Villamarín ante el Betis (2-1) después de adelantarse en el 10' y a posteriori desconectar completamente.

6 empates en los últimos 7 derbis en los 90 minutos

Además, los dos precedentes de esta temporada finalizaron en reparto de puntos (1-1 en el Metropolitano y 1-1 en el Bernabéu). Aunque, para más inri, la última vez que el Atleti ganó un partido oficial en el Bernabéu fue en 2016 (0-1 en Liga con gol de Griezmann). Por contra, los de Chamartín no ganan un derbi en los 90 minutos desde 2022 (1-2 en Liga). Desde entonces son todo empates y dos victorias en eliminatorias (3-1 en la prórroga de los cuartos de final de Copa 2023 y 5-3 en la prórroga de semifinales de la Supercopa de España 2024), pero también una derrota (4-2 en los octavos de la Copa del Rey 2024).

2016-2017: último precedente en Champions

Lo bueno es que el sorteo nos regaló un nuevo derbi europeo en la máxima competición internacional, algo que no se daba desde la temporada 2016-2017 (4-2 para los blancos) en una edición que terminaría conquistando el Real Madrid tras golear a la Juventus por 1-4 en la final.

El Atleti nunca ha eliminado al Madrid en Champions

No obstante, en 2014, 2015 y 2016 se enfrentaron de forma consecutiva y en todas terminó saliendo vencedor el equipo merengue (final de Lisboa 2014, cuartos en 2015 con el gol de Chicharito y 2016, de nuevo, en la final de Milán que se decidió en la tanda de penaltis). Los rojiblancos aspiran en este cruce a eliminar a su máximo rival por primera vez en la historia de la Champions League/Copa de Europa.

Alineaciones y bajas

Centrándonos en la primera batalla de este martes, cabe destacar varias bajas importantes, especialmente en el equipo de Carletto: no jugarán Militao, Carvajal, Ceballos y Bellingham, pero la gran incógnita es si Fede Valverde estará listo o todavía no ha superado esas molestias físicas de las que no se ha informado en el club pero que le han hecho perderse los tres últimos partidos. El Atleti no contará con los lesionados Koke y Azpilicueta. La duda que puede existir en el Madrid es si formará con 4-4-2 o 4-3-3, dependiendo de si quita a Rodrygo y mete a Brahim más retrasado. Vinicius y Mbappé son intocables, y ante la baja de Bellingham y Ceballos la entrada de Tchouaméni y Camavinga en el medio es casi obligatoria. También, si finalmente juega Valverde, Ancelotti podría meterle en el medio para formar con Camavinga y Tchouaméni y meter a Lucas en la banda.

Real Madrid: Courtois; Mendy, Asencio, Rüdiger, Valverde; Tchouaméni, Camavinga, Modric; Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

Atlético de Madrid: Oblak; Galán, Lenglet, Le Normand, Molina; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann y Julián Álvarez.

Horario y dónde ver el Real Madrid-Atlético

El partido de ida de los octavos de final de Champions se disputará este martes 4 de marzo de 2025 a las 21:00 en el estadio Santiago Bernabéu, y podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes con la narración en vivo, la última hora, los onces oficiales, el resultado y la crónica del encuentro de Champions League.

