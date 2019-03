El chaval de barrio se retira en Nueva York ganando la NASL

Se acabó. Se acabó y el primer paso es reconocerlo. De ahora en adelante, el Raulista profesional tendrá que tirar de bata, cubo de helado y videoteca desde el sofá de casa para ver a su '7'. Ya no será en directo, ya no habrá nada en juego; todo se reducirá a una pugna interna entre la alegría del "yo vi jugar a este" y la tristeza melancólica del "ya no se hacen jugadores así".