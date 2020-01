Raúl Bravo: "Afirmar que yo ordené asesinar a Kovacevic es una locura, un disparate"

El exfutbolista del Real Madrid, Raúl Bravo, ha tildado de "locura" que se le relacione con el intento de asesinato que sufrió hace unos días el exfutbolista Darko Kovacevic.

"Estas cosas a mí no me afectan pero mi familia lee esta barbaridad y duele. Me ha llamado Darko para preguntar cómo me encontraba y asegurando que vaya dispararate lo que se ha publicado. Hemos sido compañeros de habitación y tenemos una relación muy buena. No tiene ni pies de cabeza. Netflix se queda corto con la película que están haciendo aquí", ha asegurado Raúl Bravo en una entrevista en 'Radio Marca'.

"Una revista de prensa rosa de Serbia saca la noticia y te quedas pasmado cuando asegura que yo ordené el asesinato de Kovacevic. Lo que no vende no interesa y poner que yo quiero asesinar a Darko vende más", afirmó el exfutbolista del Real Madrid.

Raúl Bravo reconoció que la relación con Kovacevic es "súper buena" y que la situación "no tiene ni pies ni cabeza".

"En casa están un poco asustados, pero yo sabía que Darko se iba a reír cuando viera esta noticia. Ha tardado dos días en llamarme y es lo único que le puedo reprochar", explicó Raúl Bravo.