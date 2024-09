Raphinha contesta a sus 'haters' por unas fotos en bañador con su mujer: "Eres feo hasta con plata"

Raphinha, el delantero del F.C. Barcelona, se hartó de las faltas de respeto que estaba sufriendo en Instagram después de compartir unas fotografías en bañador junto a su mujer, Natalia Rodrigues Belloli.

"Seamos dos locos en la gringa, entiendo si nadie nos entiende...", escribió Natalia comentado las imágenes.

8,3 millones de seguidores

El delantero, que está pasando por un gran momento deportivo y tiene más de 8,3 millones de seguidores en Instagram, recibió mensajes del tipo "lo que el dinero no hace, no tendrás más que hacer", "el poder del dinero", "córtate ese pelo Raphinha" o "no soy feo, sólo no tengo plata".

"¿Qué bueno es ser rico, eh?", le cuestionó otro usuario. Raphinha esta vez no lo pasó por alto y replicó: "¿Ves dinero en la foto? ¿Sabes de dónde vengo? ¿Sabes de dónde viene?".

También estalló contra el 'hater' que le escribió "no soy feo, solo no tengo plata": "Tú eres feo hasta con plata", le contestó Raphinha, que suma tres goles y tres asistencias en los primeros cuatro partidos de la Liga. "Ni siquiera con dinero", le replicó a otro internauta.

La publicación de Raphinha junto a Natalia Rodrigues Belloli ya acumula más de 740.000 'likes' (me gusta) en Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com