Iker Casillas recibe la Gran Cruz del Mérito Deportivo: "Me llena de alegría y satisfacción"

Iker Casillas, actual portero del Oporto, recibe a manos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la Gran Cruz del Mérito Deportivo. El ex jugador del Madrid ha dedicado el premio a sus seres más queridos y ha dicho que "personalmente, quiero que no sólo se me recuerde por los éxitos deportivos, sino por haber sido buena persona". Rajoy ha recalcado que "además de ser un gran deportista es una persona muy comprometida".

