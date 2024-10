Las posibles penas a las que se enfrenta el aficionado del Valencia que protestó frente a la casa de Peter Lim en Singapur

El aficionado del Valencia que llevó a cabo una protesta en la puerta de la casa de Peter Lim en Singapur podría enfrentarse a penas que pueden ir desde una multa económica hasta los tres años de cárcel, según establece la Ley de Orden Público (Public Order Act) que rige en este peculiar país del sudeste asiático. Y es que, como recuerda el Ministerio del Interior de Singapur en su página web, "se requiere un permiso de la Policía para una reunión/procesión pública", siempre que el fin sea demostrar apoyo u oposición a las opiniones o acciones de cualquier persona, grupo de personas o cualquier gobierno; dar publicidad a una causa o campaña o marcar o conmemorar cualquier evento.

Además, solo los singapurenses pueden manifestarse, previa petición a las autoridades, en territorio de Singapur. De esta forma, la protesta que llevó a cabo el pasado 3 de octubre el aficionado del Valencia (Dani C.) durante su luna de miel podría haber violando las leyes draconianas de esta isla semiautocrática. La Ley de Orden Público (Public Order Act) contempla estrictas normas que restringen las protestas callejeras y penan con multas y hasta años de cárcel para los actos de vandalismo. Dani y su pareja se encuentran retenidos desde el pasado viernes cuando se disponían a embarcar en un vuelo hacia Bali, y desde entonces se les ha retirado el pasaporte.

El jueves de la semana pasada, el español colgó en X una primera foto suya con una pancarta que rezaba 'Lim Go Home' (Lim, vete a casa), diseñada por Libertad VCF y con la que los fans del Valencia muestran su rechazo al empresario singapurense, en la zona de la bahía, y pedía ideas para lucirla en otros enclaves, "pero que no sea acabar en la cárcel de Singapur", bromeaba.

Unas horas después en otro mensaje en X se le veía frente a un edificio que explicaba que era un hotel, cuya propiedad atribuía a Lim, pegando una pequeña pegatina con el mensaje "Lim out" (Lim, fuera) en una puerta blanca.

"Hotel Abelia, propietario Peter Lim! Muy feo por cierto...", explicaba este aficionado del Valencia, quien luego aclaraba que "si, he ido a casa de Peter Lim sin saberlo (pensaba que era su hotel), maravilloso malentendido en lo que he disfrutado como un niño! Lim Go Home en la puerta de su casa, un paso mas del Valencianismo".

En respuesta a su mensaje, otro usuario de la red dijo haber avisado a la policía de Singapur de que un turista estaba "dañando la ciudad".

Las restrictivas y draconianas leyes de Singapur

Los extranjeros no pueden protestar Singapur, país que ejerce un férreo control sobre la prensa local, la cual no se ha hecho eco del caso, y solo permite a los oriundos de la isla protestar sin permiso en un único punto de la ciudad-Estado, conocido como el 'Speakers Corner' (Rincón de los Oradores), siempre y cuando no sea de asuntos controvertidos.

El objetivo de la Public Order Act es "prevenir y disuadir cualquier intento de perturbar la armonía social, la estabilidad o la paz pública. Nuestra legislación y las medidas de aplicación de la ley cumplen plenamente con nuestras obligaciones jurídicas nacionales e internacionales".

La violación de la ley se penaliza con multas de hasta 5.000 dólares estadounidenses. En caso de vandalismo, que incluye "escribir, dibujar o marcar en propiedades públicas o privadas cualquier palabra, eslogan, caricatura, marca, símbolo, etc.", la ley estipula un máximo de 2.000 dólares de multa o hasta tres años de prisión. Y el hecho de haber pegado una pegatina en la puerta del domicilio de Peter Lim podría calificarse como un acto de vandalismo.

"Técnicamente (el español) podría ser acusado de violar la ley de orden público o de vandalismo, por poner la pegatina en la propiedad", dice un activista de la isla bajo anonimato, quien opina que "lo que creo es que les acabarán expulsando".

La familia de la pareja pide discreción para no perjudicarles

La familia de los dos aficionados del Valencia retenidos en Singapur tras protestar contra la gestión en el Valencia CF del empresario local Peter Lim como máximo accionista del Valencia ha pedido "discreción" para poder resolver su situación cuanto antes y con las menores consecuencias posibles.

"Pedimos a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de las redes sociales discreción y cese del ruido mediático que envuelve el caso, ya que solo perjudica al principal interés que tenemos en este momento, que Dani y su mujer vuelvan a casa lo antes posible y con las menores consecuencias para ambos", solicita el escrito.

Comunicado del Valencia sobre los dos aficionados

Por su parte, el Valencia CF se ha limitado a emitir un comunicado en el que muestra "su deseo para que este hecho tenga el mejor y más rápido desenlace".

"El Valencia CF, en relación con las noticias conocidas en distintos medios de comunicación sobre la situación de dos aficionados españoles en Singapur seguidores del Club, desea mostrar su deseo para que este hecho tenga el mejor y más rápido desenlace", apunta el comunicado del Valencia.

"El Valencia CF y la Oficina de LaLiga están en contacto con la Embajada de España en Singapur, que ha asegurado que ambos están siendo asesorados y asistidos en todo aquello que pudiera ser necesario con el objetivo de que estos hechos se solucionen a la mayor brevedad posible", finaliza el comunicado del club valencianista.

