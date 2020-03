Piqué: "Es uno de los peores Real Madrid que me he encontrado en el Bernabéu"

Gerard Piqué analizó la derrota del Barcelona ante el Real Madrid en el Clásico de la Liga Santander y aseguró que "perder aquí duele".

"Es uno de los peores Real Madrid que me he encontrado en el Bernabéu. Hemos perdido una oportunidad importante de dar un golpe encima de la mesa. Ellos salen muy reforzados y nosotros tocados, pero no hundidos", explicó Piqué.

El central del Barcelona aseguró que realizaron una "muy buena primera parte" y que tuvieron el "control del partido".