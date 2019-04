Gerard Piqué, central del Barcelona, recibió cánticos ofensivos durante el Espanyol - Barça de Copa del Rey. Piqué lamentó que "suceda siempre" en el campo del Espanyol y cree que las cosas "podrían hacerse mejor" por parte de la Liga.

"No soy yo el que tiene que tomar cartas en el asunto. Espero y deseo que en el Camp Nou la gente se comporte, no tire cosas, no insulte y seamos una afición señor", afirmó ante los medios.