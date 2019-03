Piqué, sobre los pitos: "Sólo hay un camino en la vida: ir de cara"

"¿Parece que los lleve muy bien? Bueno, lo he dicho siempre, es una circunstancia que me toca vivir y espero que sea una época lo más corta posible. A nadie le gusta, y hay dos opciones. Una es irse, dejarlo, y decir 'ya está' pero creo que le daría la razón a muchos que no se lo merecen", aseguró en una entrevista.

En este sentido, Piqué explica qué decisión toma al respecto y por qué. "Y otra sería y es la opción que opto por hacer y que voy a hacer hasta el final, hasta que un día el míster decida no convocarme, que es la de estar aquí y ayudar a la selección, e intentar sumar con todas mis cualidades porque creo que puedo dar mucho a la selección", señaló.

El entorno, vital

Piqué ya fue silbado en León, Oviedo, Logroño y este jueves también en Alicante nada más aterrizar la selección española para disputar el partido amistoso contra Inglaterra, una vez conseguido ya el billete para la Eurocopa del próximo verano.

"Tengo un entorno que siempre valora mucho lo que pienso y me han apoyado en la decisión que he tomado, que tampoco es ninguna, al final es continuar haciendo lo que he hecho siempre que es venir aquí. Mi filosofía es que hay un solo camino en la vida que es ir de cara, ser sincero, y es la forma y los valores que me han enseñado desde bien pequeño y voy a morir así", concluyó.