Piqué: "Messi no es humano y Cristiano es el mejor de los humanos"

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha reiterado que su compañero Leo Messi es el mejor del momento y que le considera un 'extraterrestre', lo que convierte a Cristiano Ronaldo en "el mejor de los humanos", siendo ambos para él dos de los mejores deportistas de la historia.

"Cristiano Ronaldo es un jugador diferente, son muy distintos. Es alto, fuerte, realmente completo, puede hacer de todo. Puede marcar con la cabeza, de penalti, de faltas directas, de uno contra uno. Pero, para mí, Messi no es humano y Cristiano es el mejor de los humanos", señaló en declaraciones a BT Sport.

Eso sí, el catalán apuesta por que ambos son "increíbles". "Estamos hablando de dos de los mejores jugadores no solo del mundo sino de la historia del deporte", manifestó al respecto.

Pero, si debe escoger, se queda con Messi y su talento innato. "Siempre he dicho que Messi tiene un talento que nadie más tiene. Tiene la pelota y velocidad controlándola. El balón no se le va ni dos metros de su bota, siempre la tiene ahí. Es imposible cogerle, su talento no lo he visto en nadie más", reconoció.

Por otro lado, preguntado por Sir Alex Ferguson, su entrenador en el United cuando coincidió con Cristiano Ronaldo, y por Pep Guardiola, extécnico en el FC Barcelona, aseguró que "ambos son fantásticos".

"Cuando estaba en el Manchester United, Sir Alex Ferguson ya llevaba 20 años como entrenador, así que se tomaba el cargo de entrenador en un estilo diferente que Guardiola. Pep era muy joven, era su primer año como entrenador de un primer equipo y fue muy intenso en cada entrenamiento, no te lo puedes ni imaginar", destacó rememorando la temporada 2008/09 en el Barça.

En este sentido, Piqué diferenció el estilo de ambos de llevar los entrenamientos. "Sir Alex Ferguson, cuando estuvo allí, recuerdo que Carlos Queiroz era quien llevaba el entrenamiento, Ferguson estaba más fuera, controlando todo, tomando una posición distinta. Y Guardiola estaba ahí cada día, pero ambos son fantásticos", reiteró.