Piqué: "Las fotos con Neymar fueron casualidad, no estamos enfadados con el club"

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha asegurado este jueves que los jugadores blaugranas no están enfadados con la Junta Directiva del club presidido por Josep Maria Bartomeu y ha añadido que tampoco hay falta de comunicación, si bien ha asegurado que las fotos con Neymar fueron una "casualidad" y que la amistad con el jugador, denunciado por el club, sigue "intacta".

"El club irá a juicio con Neymar, pero nosotros ya estábamos en la fiesta y más si nadie nos comunica nada. Son fotos normales. Si queremos mandar mensajes a la directiva lo hacemos en privado, no necesitamos utilizar las redes sociales. Todo se ha sacado de contexto. Hay que quitarle hierro. Ni estamos enfadados con el club ni hay ninguna falta de comunicación", esgrimió en un acto publicitario.

En este sentido, reconoció que como aficionado entiende que haya culés molestos por cómo ha salido Neymar. "No porque haya salido de una forma o de otra vamos a renunciar a la amistad que tenemos con él. Es un gran amigo de la plantilla y el poder compartir una fiesta y unas fotos no hace ningún daño. Al final un club ha pagado la cláusula y Ney ha decidido marcharse. Nuestra amistad con Neymar sigue intacta y solo faltaría que no pudiéramos hacernos fotos o mostrarla", alegó.

"Quizá Neymar ya tenía en la cabeza que quería tener una puerta semi-abierta en caso de que quisiera salir. Entonces, ya no es que el club no quisiera hacer una cláusula de 1.000 millones, sino que quizá Ney no la aceptó. Y quizá no la aceptó y a cambio cobraba menos de lo que podía cobrar en otros lados. Al final es una negociación y juegan ambas partes", argumentó.

Además, Piqué reiteró su mensaje tras la derrota en la Supercopa de España. "Tenemos que ir todos a una y el trabajo que está haciendo la Directiva seguro que está siendo el mejor que pueden hacer. Hasta el día 31 hay que darles la confianza y veremos qué sucede", comentó, pidiendo fichajes para tener una plantilla "completa y competitiva".

Está seguro de la renovación de Messi

Por otro lado, aseguró que está seguro de que Leo Messi firmará su nuevo contrato, ya pactado por ambas partes, pronto. "Todo el mundo tiene derecho a firmar cuando quiera. Esperemos que sea lo antes posible. No me preocupa nada su renovación, porque le conozco y sé como es. Ama al club más que nadie", aseguró.

A nivel personal, señaló que tiene "unos cuantos años" de fútbol por delante antes de retirarse. "Cada año en el Barça lo vivo con más ilusión, porque queda menos para que sea el último. Siempre he dicho que quiero retirarme aquí. Para eso, tengo que rendir y ser importante", se sinceró.

Preguntado por el Real Madrid, aseguró que está en una muy buena dinámica. "Pero cualquier club, por más bien que esté, siempre hay un día que pierde y nosotros tenemos que estar ahí y que sea nuestro momento para poder ganar títulos", manifestó.