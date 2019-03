Piqué: "Cuando gané el triplete y el sextete me pensaba que era una superestrella"

El jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, ha asegurado que "pensar que eres el mejor es el primer paso para caer", remarcando que el secreto para mantenerse en la élite pasa por gestionar bien los buenos y los malos momentos.

"Si quieres mantenerte 12 ó 15 años en equipos de gran nivel, tienes que saber aguantar en los momentos difíciles y no hundirte. No porque hayas cometido errores tienes que pensar que eres un mal jugador. En los buenos momentos, cuando ves que todo va de cara, te dan títulos y premios, ahí no puedes pensar que eres el mejor. Ese es el primer paso para caer", explicó en declaraciones a la web Unscriptd.

En esa misma línea, el central blaugrana reconoció que pasó buenos momentos al aterrizar en Barcelona que le pasaron factura de cara a mejorar en su juego, creyendo ser más de lo que era:"En los buenos momentos, cuando llegué a Barcelona con 21 años, lo gané absolutamente todo. Gané el triplete y el sextete, me pensaba que era una superestrella. Luego te das cuenta que te pegas hostias como todo el mundo y que tienes que levantarte".

Para terminar, Piqué valoró positivamente la etapa que vivió en Manchester, a pesar de que sufrió malos momentos debido a su suplencia que repercutían tanto dentro como fuera del terreno de juego: "Cuando tenía 18 años en el Manchester United jugaba muy poco y me afectaba muchísimo. No entendía por qué no podía jugar más minutos. Al final eso afecta no solo en lo futbolístico, sino también en casa. Te afecta con los seres queridos que más están contigo y que te ayudan en los malos momentos".