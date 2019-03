Petit: "El nacionalismo catalán se parece mucho al racismo"

La política y el nacionalismo eran demasiado para mí en ese vestuario

El francés Emmanuel Petit, jugador del Barcelona en la temporada 2000/2001, ha asegurado en una entrevista que publica la cadena británica BBC que cuando llegó al conjunto azulgrana "la política y el nacionalismo catalán estaban muy arraigados en el vestuario".

"Llegué al club en un mal momento. En el vestuario había una guerra interna entre los futbolistas holandeses y los catalanes. Además de eso, teníamos un entrenador (Lorenzo Serra Ferrer) que no tenía la suficiente fuerza, ni el carisma para controlarlo", afirmó Petit.

El internacional francés, de 45 años, fichó por el Barcelona en verano del año 2000 procedente del Arsenal, en una operación en la que también recaló en el conjunto de la ciudad condal el holandés Marc Overmars.

Después de solo una temporada en club catalán, en la que disputó 38 partidos entre todas las competiciones, Petit regresó a la Premier League al Chelsea.

"La política y el nacionalismo eran demasiado para mí en ese vestuario. Estaba feliz de fichar por el Barcelona y solo quería centrarme en el fútbol", asegura Petit.

"Sin embargo, cada día me tocaba lidiar con cosas ajenas al deporte. En cuanto llegué la gente me dijo: 'No aprendas castellano, tienes que hablar catalán', y yo les contestaba: 'Pero estamos en España, ¿no?', y ellos respondían: 'No, estás en Cataluña'", confesó Petit.

"Estoy cansado de esa manera de pensar. Entiendo su identidad, pero cuando se pasan se parece mucho al racismo. Estamos hablando de fútbol, no de religión ni política", añadió el francés.

El antiguo internacional 'bleu', campeón del mundo en 1998 con la selección gala, aseguró además que se arrepintió de dejar el Arsenal para recalar en el Barcelona y que debería haber fichado por el Manchester United tras abandonar el Camp Nou.

"Quizá debería haberme ido al Manchester United, ahí hubiera tenido la posibilidad de jugar en Old Trafford con Roy Keane, Paul Scholes, David Beckham y compañía. Otro de los varios errores que cometí", sostuvo Petit.