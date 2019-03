Pepe Mel: "Pongo mi cargo a disposición del club"

Pepe Mel hizo autocrítica tras la dura derrota sufrida por el Betis ante el Eibar en el Benito Villamarín. Tras el 0-4 encajado ante los armeros, y con parte del público pidiendo su dimisión, el técnico verdiblanco salió en rueda de prensa para decir que pone su caro a disposición del club "desde ya". "No tengo ningún problema si deciden prescindir de mí. Es fácil echar a un entrenador", afirmó.

Mel reconoce que no está pegado a la silla: "El público es soberano. No me aferro a ningún puesto. Comprendo que me piten a mí porque hemos jugado muy mal, pero que no lo hagan a ningún jugador durante el partido. Admito que el público piense que me debo ir. El club tiene mi cargo a su disposición desde ya. El entrenador es el máximo responsable de lo que pasa, sobre todo de lo malo, pero el público debe entender que no se puede pitar a un jugador hasta el pitido final porque afecta a todos".

El técnico indicó que hay tres opciones posibles: "Seguir todos juntos y sacar más rendimiento a la plantilla; reforzarse en invierno; o echar al entrenador. No me corresponde decir qué vía hay que adoptar. Me siento bien, no tengo ningún problema. Es un día para levantar el ánimo al vestuario. Todos están horrorosamente mal".

"Yo también estoy decepcionado conmigo mismo y con los jugadores, porque podemos hacerlo mejor todos juntos. Cuando un equipo no da lo que tiene que dar es normal que el técnico sea el más damnificado, ya lo era el año pasado con el Betis p rimero y en ascenso así que imaginen ahora si te gana 0-4 un equipo de mitad de tabla", confesó Mel.